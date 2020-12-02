النائب أشرف رشاد خلال ندوة تحيا مصر: علاء عابد مصدر إلهامي.. وأتمنى مقر لمستقبل وطن في كل قرية

قال النائب أشرف رشاد، عضو مجلس النواب، النائب الأول لحزب مستقبل وطن، إن النائب علاء عابد أكثر الداعمين له ومصدر إلهام ولم يتأخر عنه أبدًا في دعمه.

وأضاف خلال ندوة موقع تحيا مصر، أنه لا يستمع بالعمل النيابي بقدر استمتاعه بالعمل التنظيمي الحزبي، وأنه يتمنى أن يكون له مقر لحزب مستقبل وطن في كل قرية وأن يكون بيتًا لكل عائلة.

وأشار إلى أن الحزب يستعد لصياغة نماذج محاكاة للعديد من المدارس السياسية والمحليات.

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وقال إن وظيفة الحزب خلال الفترة المقبلة تدريب الشباب لسوق العمل وأن يسبق أي شاب أخر في الحصول على الوظيفة.

