النائب أشرف رشاد خلال ندوة تحيا مصر: تجربة تنسيقية شباب الأحزاب جديرة بالاحترام

قال النائب أشرف رشاد، عضو مجلس النواب، النائب الأول لحزب مستقبل وطن، إن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب جديرة بالاحترام وصنعت حوارًا جادًا وأثبتت أنه بسهولة جدًا يمكن الوصول إلى اتفاق بين الكيانات السياسية المختلفة.

وأكد خلال ندوة موقع تحيا مصر، تبادل خبرات مختلفة بين حزب مستقبل وطن وبين تنسيقية شباب الأحزاب.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها موقع تحيا مصر لمحاورة رموز العمل السياسي والبرلماني في البلاد، بقيادة رئيس التحرير عمرو الديب.

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