النائب أشرف رشاد خلال ندوة تحيا مصر: منذ 30 يونيو وهناك تعبير عن حرية الرأي دون حجر.. ومستقبل وطن حزب "وسطي" وسيستمر إلى أبد الأبدين

أكد النائب أشرف رشاد، عضو مجلس النواب، النائب الأول لحزب مستقبل وطن، أن الحديث عن حرية الرأي والتعبير تخطى مرحلة الحجر على الرأي وذلك منذ 30 يونيو 2013 وهناك تعبير عن حرية الرأي بدون حجر.

واستدل رشاد خلال ندوة موقع تحيا مصر، بوجود مجلس نواب بهذا الشكل والتكوين والاتجاهات السياسية الذي يعكس حرية الاختيار والإفرازات السياسية بكل أشكالها.

وأضاف أن حزب مستقبل وطن ذو فكر وسطي يشمل كافة الأفكار السياسية والحزبية، ويسعى الحزب إلى تطوير فكره ولا يقف عند نقاط جامدة.

وأكد نظرة حزب مستقبل وطن لمسألة الحقوق والحريات كنظرة أي حزب وكيان سياسي لهذه الفكرة

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