النائب أشرف رشاد خلال ندوة تحيا مصر: نحن دولة مؤسسات وسياسيات ثابتة لن يضرها مكسب بايدن أو خسارة ترامب

قال النائب أشرف رشاد، عضو مجلس النواب، النائب الأول لحزب مستقبل وطن، إن مصر دولة لها مؤسسات وسياسيات ثابتة لن يضرها مكسب بايدن أو خسارة ترامب.

وأضاف رشاد خلال ندوة موقع تحيا مصر، أن كل دولة لها خطتها ولا تضع تلك الخطة على يوم أو إثنين أو سنة أو سنتين ولكنها خطة طويلة الامد تبنى على أساس مصالحها الشخصية.

وأكد أن مصر قادت الملفات الخارجية المصرية خلال الفترة الماضية بكل حرفية خصوصًا في ملف أزمة سد النهضة.

وأشار إلى أنه من المنطق أن يحرص بايدن على عقد علاقات مع مصر وأن يتقرب إليها.

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ولفت أن مصر عادت إلى ريادتها العربية والإفريقية، وأن تعامل الدول ورؤساء تلك الدولة مع مصر ضرورة وليست رفاهية.

