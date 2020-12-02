اتحاد الكرة: لا حضور في نهائي الكأس .. والإعلان عن الملعب خلال ساعات

أكدت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، أنه لن يكون هناك أى حضور جماهيرى فى نهائى كأس مصر، وسوف يقتصر التواجد فقط على مجلس إدارتي طرفي النهائى. فى نهائى كأس مصر، المقرر إقامته يوم السبت المقبل.

وكشفت "عبدالحق" عن ملعب مباراة نهائي كاس مصر، قائلة: "مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات، يتواصل مع المسئولين من أجل تحديد ملعب نهائي كأس مصر، وسوف يتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة".

وكان النادى الأهلى قد تأهل إلى المباراة النهائية لكأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، فيما حقق طلائع الجيش مفاجأة لإقصاء الزمالك بعد تغلبه على الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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يذكر أن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أعلن عن إصابة محمد أشرف "روقا"، لاعب الفريق الأبيض، التي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.