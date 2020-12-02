"مهزلة".. الداخلية تضبط 63 سائق مدارس يتعاطون مخدرات

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية حملات مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات "القاهرة – جنوب سيناء – مطروح - أسيوط – البحيرة – الفيوم – الأقصر – الإسماعيلية – سوهاج – المنيا – بنى سويف – بورسعيد – قنا – القليوبية - الشرقية" عن فحص 624 حالة بين السائقين، تبين إيجابية 63 حالة منهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة المخدرات.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات.

وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.