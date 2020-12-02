"إذا جائكم فاسق بنبأ فتبينوا!".. أشرف بن شرقي يتصدر جوجل بسبب رده على ميدو

كتب أشرف بن شرقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عبر "استوري" صفحته الشخصية بموقع "أنستجرام"، أية قرآنية من سورة الحجرات: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ". صدق الله العظيم.

وذلك ردا على تصريحات أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، الذي أكد أنه يملك معلومة بأن أشرف بن شرقي طلب الرحيل عن الزمالك.

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كما رد أشرف بن شرقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الشائعات التي ترددت بشأن طلب رحيله عن القلعة البيضاء عقب الخسارة أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والخروج من كأس مصر على يد طلائع الجيش أمس.

