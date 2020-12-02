رسالة رومانسية من حلا شيحة لـ معز مسعود

نشرت حلا شيحة مجموعة من الفيديوهات الخاصة بمعز مسعود عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وخلالها كان يتحدث عن التسامح والتحاور بين الشعوب والأديان.

كتبت حلا شيحة معلقة باللغة الإنجليزية: "هذا هو أنت يا حبيبي، معز مسعود الحقيقي، كل ما تحدثت عنه في هذا الفيديو عن الحقيقة والحب والجمال،".

وتابعت حلا حديثها قائلة: "لتعارفوا كلام من القلب أنا كنت محتاجة اسمعه و كل الناس محتاجة تسمع الكلام ده و محتاجينه دلوقتي لينا و لأولادنا، و كل المعاني الجميلة في حياتنا اللي بتدينا توازن جميل و مهم".

أضافت: "‎الفيديو ده مهم وأنت مهم ومؤثر وأنا عارفة كويس أنت أيه وجواك أيه وكل الناس اللي بتحبك عارفين وعندك لسه طريق كبير مستنيك وأنا كمان".

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اختتمت حلا شيحة رسالتها لمعز مسعود قائلة: "نعم أنا أيضا فخورة أن أكون في رحلتك"، في إشارة إلى رسالته السابقة لها قبل ساعات.