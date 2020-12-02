امينة خليل تتصدر "التريند" بموعد زفافها

امينة خليل تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك جراء تحديد موعد حفل زفافها على رجل الأعمال عمر طه، الجمعة المقبلة، 4 ديسمبر، في أحد فنادق مدينة الجونة.
أمينة خليل
كانت الفنانة أمينة خليل، علقت على الجدل المثار حول إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: "الاصابة حدثت منذ شهر ومكثت في العزل المنزلي 14 يومًا وتشافيت بس هي مش تجربة لطيفة".
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الجدير بالذكر، أن حفل زفاف أمينة خليل تم تأجله مؤخرًا بسبب إصابتها بفيروس كورونا، حيث تعافت منه منذ ما يزيد عن أربعة أسابيع بعد معاناة قصيرة استمرت نحو أربعة عشر يومًا.
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