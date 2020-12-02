رئيس جامعة الأزهر: نسعى بقوة لإنجاز التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر سعي كافة الكليات إلى خدمة المجتمع، جنبًا إلى جنب مع العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن ذلك كان واضحًا خلال جائحة فيروس كورونا؛ حيث كان أطباء وطبيبات الجامعة بالقاهرة والأقاليم في طليعة الصفوف التي تصدت للأزمة في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة في أسيوط والقاهرة والجيزة ودمياط.

وقال المحرصاوي إن هناك متابعة للخطة الإستراتيجية للجامعة على أرض الواقع، ودعم منظومة التحول الرقمي في مختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في ظل توجه الدولة الحالي، مضيفًا أنه تم عمل منصات تعليمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحرصاوي مع الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس هيئة ضمان الجودة للتعليم الأزهري، والدكتورة تحية أبو شعيشع، وعدد من قيادات الجامعة، حيث أوضح أن جامعة الأزهر خطت خطوات جادَّة نحو تطوير المناهج بما يتواكب مع متطلَّبات العصر.

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جدير بالذكر أن كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، سبق لها أن حصلت على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لأربع برامج دراسية، وجار الآن مراجعة برنامجين، بجانب التقدم بأربعة برامج دراسية أخرى للاعتماد خلال الفترة المقبلة، هذا وقد استقبلت الكلية الفريق المنوط به مراجعة معايير الجودة، وقد سبق هذا اللقاء لقاءات سابقة تم خلالها اللقاء المباشر مع أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب، والكادر الإداري.