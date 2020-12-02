معز مسعود يهدي حلا شيحة أغنيته الجديدة

معز مسعود تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلانه عن استعداده لتقديم أغنية جديدة باللغة الإنجليزية تحمل اسم Fighter أو المقاتل والتي أهداها إلى الفنانة حلا شيحة.

معز مسعود



نشر معز مسعود مقطع من الأغنية عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، مصحوبا بلقطات من أفلام Rocky، وكتب قائلا:" لقد سجلت مؤخرا بواسطة هاتفي جزء من أغنيتي المقبلة Fighter التي عزفتها على الجيتار، وهي أغنية كتبتها سنة 2007".

ووجه معز مسعود رسالة إلى حلا شيحة قائلًا : "هذه الأغنية لك يا فتاة، رحلتنا واحد..لقد ابتعدنا عن المياه الضحلة".

نشرت حلا شيحة مجموعة من الفيديوهات الخاصة بمعز مسعود عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وخلالها كان يتحدث عن التسامح والتحاور بين الشعوب والأديان.

اقرأ أيضًا..رسالة رومانسية من حلا شيحة لـ معز مسعود



كتبت حلا شيحة معلقة باللغة الإنجليزية: "هذا هو أنت يا حبيبي، معز مسعود الحقيقي، كل ما تحدثت عنه في هذا الفيديو عن الحقيقة والحب والجمال،".

