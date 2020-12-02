باقات السوبر استريمنج من فودافون وأكواد الاشتراك.. اعرف التفاصيل

ينشر تحيا مصر باقات السوبر استريمنج من فودافون وأكواد الاشتراك، حتى يمكن استخدام الإنترنت والسوشيال ميديا بسهولة دون نفاذ قيمة الباقة، ويواصل عملاء فودافون تساؤلاتهم على الباقات وحجم الميجاباتيس لإمكانية استخدامها وفق احتياجاتهم.

أكواد باقات السوبر استريمنج من فودافون



تتيح للعميل استخدام (يوتيوب – ساوند كلاود – nile fm – انغامي ) تتيح للعميل استخدام (يوتيوب – ساوند كلاود – nile fm – انغامي ) • باقة 58000 سوبر ميجا بـ 300 جنيه شهريا، يمكنك الإشتراك من خلال الكود: #2300*. • باقة 36000 سوبر ميجا بـ 200 جنيه شهريا، يمكنك الإشتراك من خلال الكود: #2200*. • باقة 20000 سوبر ميجا بـ 120 جنيه شهريا، يمكنك الإشتراك من خلال الكود: #2120*. • باقة 9500 سوبر ميجا بـ 65 جنيه شهريا، يمكنك الإشتراك من خلال الكود: #2265*. • باقة 6000 سوبر ميجا بـ 45 جنيه شهريا، يمكنك الإشتراك من خلال الكود: #2245*. • باقة 4500 سوبر ميجا بـ 35 جنيه شهريا، يمكنك الإشتراك من خلال الكود: #2235*. اقرأ أيضا: أسعار كارت اتصالات فكة 2020 وأكواد اتصالات مصر للشحن السريع



• باقة 2800 سوبر ميجا بـ 25 جنيه شهريا، يمكنك الإشتراك من خلال الكود: #2225*. • باقة 1500 سوبر ميجا بـ 15 جنيه شهريا، يمكنك الإشتراك من خلال الكود: #2215*. • باقة 500 سوبر ميجا بـ 7 جنيه شهريا، يمكنك الإشتراك من خلال الكود: #2207*.

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