بريطانيا توافق على استخدام لقاح فايزر-بيونتيك ضد فيروس كورونا

وافقت بريطانيا على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد، لتكون أول دولة في العالم توافق على اللقاح.

وأكدت، الهيئة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، أن اللقاح الذي يوفر حماية بنسبة 95 في المئة، آمن للاستخدام على نطاق واسع.

يمكن البدء خلال أيام في منح اللقاح للفئات الأكثر احتياجا له، مثل المسنين في دور الرعاية.

وطلبت المملكة المتحدة بالفعل 40 مليون جرعة، تكفي لتطعيم 20 مليون شخص، حيث يحصل كل شخص على جرعتين.

وستكون عشرة ملايين جرعة متاحة قريبا جدا، وستصل 800 ألف جرعة إلى المملكة المتحدة خلال أيام.

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كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.