المتهمة بنشر محتوى جنسي أمام النيابة: "كنت بزود نسب المشاهدة"

قررت النيابة العامة حبس فتاة ثلاثينية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر محتوى جنسي فاضح على منصات التواصل الاجتماعي. إذ بينت التحقيقات أن المتهمة استغلت حسابها على موقع "فيس بوك" في الدعوة إلى ممارسة الأعمال المنافية للآداب معها نظير مبالغ مالية، في بث مباشر مدته 4 دقائق.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمة ظهرت أمام متابعيها بملابس فاضحة تظهر مفاتنها وكانت تحمل في يديها أدوات جنسية تشرح كيفية استخدامها، ودعت متابعيها الشباب لممارسة الجنس معها نظير مبالغ مالية، ولقى هذا الفيديو رواجًا كبيرًا بين الشباب.

وأوضحت التحقيقات أن الإدارة العامة لمباحث الآداب تمكنت من القبض على المتهمة بعد ساعات من البث المباشر، الذي أسهم في تحديد مكان المتهمة من خلال التقنيات الحديثة، وإلقاء القبض عليها داخل منزلها في الشروق.

وجرى اقتياد المتهمة إلى قسم شرطة الشروق، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق معها.

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"عملت كده عشان بدور على نسبة مشاهدة كبيرة بالملايين وحقق مكاسب مالية من يوتيوب، بس للأسف الشرطة قبضت عليا في نفس اليوم"، بهذه الكلمات اعترفت المتهمة أمام النيابة العامة بما بدر منها.

وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة من خبراء التلفزيون لفحص الفيديوهات، وإعداد تقريرًا وموافاتها بنتائجه.

