تحيا مصر ينشر خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد وخفض تكلفة المخاطر الصحية 2.2 مليار

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نتائج ومؤشرات خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد، والتي تم تنفيذها بالتنسيق مع وزيري التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي، ومن خلال التعاون مع الوزارات المعنية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عبر تقنية " الفيديو كونفرانس".

استهلت وزيرة البيئة استعراضها للنتائج والمؤشرات، بالتنويه إلى أن أبرز هذه النتائج تمثل في وصول إجمالي الملوثات التي تم تجنبها وعدم انتشارها في الهواء إلى 25 ألف طن ملوثات، كما أدى نجاح جهود الحكومة لمواجهة نوبات تلوث الهواء إلى خفض التكلفة المجتمعية للمخاطر الصحية بما يقدر بنحو 2,24 مليار جنيه.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد، مشيرة إلى أنها ترتكز على 6 محاور تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتتمثل في منظومة جمع وتدوير قش الأرز، والحد من عوادم المركبات، إلى جانب التحكم في انبعاثات المنشآت الصناعية، والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، وبرامج التوعية والإعلام، والقدرة على المتابعة والرصد من خلال غرفة العمليات المركزية.

وفي ضوء هذه المحاور، عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد أبرز المؤشرات والنتائج لهذه الخطة، والتي كان من بينها زيادة نسبة تجميع الأهالي لقش الأرز؛ نتيجة زيادة الوعي بالأهمية الاقتصادية للقش، باعتباره أصبح سلعة لها قيمة اقتصادية، مشيرة إلى أن الأهالي أصبحوا أكثر حرصا على الاستفادة من القش بدلا من حرقه، وشهدت نسبة التجميع الكلية ارتفاعا ملحوظا وصلت إلى 99%، وفيما يتعلق بالحد من عوادم المركبات، أوضحت وزيرة البيئة أنه تم تنفيذ 250 حملة لفحص العادم على الطرق المختلفة بالقاهرة ومحافظات الدلتا، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، حيث تم فحص أكثر من 17 ألف مركبة، وجاءت نسبة المركبات المخالفة بنسبه 19 % من السيارات التي تم فحصها.

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