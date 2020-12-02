خروج سائحة ألمانية من المستشفى بعد تعرضها لهجوم من سمكة قرش بمرسى علم

جدة - نرمين السيد - خرجت سائحة ألمانية بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر من مستشفى طب الأعماق بالمدينة بعد إجرائها عملية بسيطة تطلبت 16 غرزة فى الكتف، وذلك بعد تعرضها لـ"عضة" من سمكة قرش هاجمت مجموعة من السياح خلال التقاطهم بعض الصور الفوتوغرافية بمنطقه شعاب الفستون شمال مرسى علم.





وأكد عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر فى تصريحات اليوم الأربعاء، أن الحادث شئ وارد ولا يتعدى كونه جنوح عدد من السياح، لمسافة أكبر من المسموح بها.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أنه التنبيه بعدم ممارسة أى أنشطة فى هذا الموقع خلال الأيام المقبلة ولمدة 3 أيام لمراقبة حالة أسماك القرش من خلال فريق عمل بالتعاون مع مركز الغوص الموجود بالمنطقة ولحين التأكد من استقرار الوضع من خلال الغوص لمجموعة العمل خلال الأيام المقبلة.

وكانت معلومات وردت إلى محافظ البحر الأحمر بوقوع حادث هجوم من سمكة قرش على أحد الغواصين بمنطقة شعاب الفستون شمال مرسى علم.

وتبين قيام سمكة قرش بمهاجمة سيدة فى العقد الرابع من العمر كانت تمارس رياضة الغوص فى موقع "الفينستون" وكانت فى رحلة غوص بمرافقة 4 أشخاص، بالإضافة إلى المرشد وذلك فى تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء، إذ حيث استمرت فى الغوص لمدة حوالى ساعة وخلال التجهيز للصعود ظهر تحت السطح على حوالى عمق 3م قرشين من نوع long manous، أحدهما يبلغ طولة حوالى 2 م والآخر أصغر حوالى 1.50م، إذ هاجم المجموعة خلال الصعود إلى القارب، إذ مر من منتصف المجموعة وعاد مرة أخرى، وخلال العودة هاجم أحد أفراد المجموعة وتمكن من عضها فى كتفها الأيسر حوالى 15 سم.

وتعامل المرشد مع الموقف فورا وسحب السيدة إلى اتجاه القارب واعترض حركة سمكة القرش لمرتين على التوالى حتى تمكنت المجموعة من الصعود على القارب ومغادرة الموقع، وتم نقل السيدة المصابة إلى أقرب مستشفى، حتى استقرت حالتها وخرجت منها.