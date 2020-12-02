جهينة عن القبض على رئيس مجلس إدارتها: لا يؤثر على أنشطة الشركة

جدة - نرمين السيد - أكدت شركة جهينة للصناعات الغذائية، أن التحفظ على صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة الشركة على ذمة تحقيقات، ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومى، كما أنه لا يؤثر على أنشطة الشركة أو تقديم منتجاتها والمحافظة على العاملين بها، مؤكدة عدم معرفتها بمضمون التحقيقات أو وجود أى معلومات أخرى فى هذا الشأن.





ووفق بيان رسمى، أوضحت "جهينة" أن القبض على رئيس مجلس إداراتها لا يؤثر على تعاملاتها مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية مع المحافظة على حقوق المساهمين فيها، مضيفة: "سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله كل الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة" .بحسب "سبوتنيك". وتابع البيان: "تمت دعوة مجلس الإدارة إلى اجتماع طارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن".

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