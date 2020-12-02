شكرى يبحث مع وزير خارجية فنلندا آخر تطورات ملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اتصالاً هاتفياً، من وزير الخارجية الفنلندى "بيكا هافيستو"، وذلك لتناول سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتيّن، فضلاً عن مناقشة التطورات الإقليمية الحالية.





وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، وفقا لبيان صحفى، بأن الوزيريّن أكدا خلال الاتصال تطلعهما لمواصلة التشاور والتنسيق على جميع المستويات، وأشادا بالعلاقات الاقتصادية التى تجمع بين البلديّن.

وأشارا الوزيران، إلى أهمية العمل على تطوير حركة التجارة البينية بما يحقق التوازن فى الميزان التجارى. كما أضاف أن الوزير شكرى أعرب عن تطلع مصر لاستئناف السياحة الفنلندية إلى المقاصد السياحية فى مصر. وذكر المُتحدث الرسمى أن الاتصال تناول مُجمل ملفات المنطقة وتطورات الأوضاع الإقليمية، بما فى ذلك منطقة القرن الإفريقى وشرق إفريقيا وآخر مُستجدات ملف سد النهضة، حيث اهتم الوزير "هافيستو" بالاستماع للرؤية المصرية الهادفة لتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة، إذ أطلعه الوزير شكرى على جهود مصر فى هذا الصدد وفى إطار التوصل لتسويات سياسية شاملة تحقق السلام المنشود بالمنطقة.

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