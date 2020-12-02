نائب وزير الاتصالات: نعمل على تهيئة البنية التحتية للتأمين الشامل

جدة - نرمين السيد - ووفق بيان رسمى، عقد المؤتمر تحت رعاية عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتحول المؤسسى، وبحضور الدكتور مؤمن العشماوى، المشرف العام على شؤون مكتب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومدير إدارة الإتصال والتعاون الدولى، واللواء هشام شندى مدير عام الإدارة العامة للتحول الرقمى بالهيئة، وعدد من قيادات المحافظة.

عُرض فيلم وثائقى عن التطور المؤسسى فى محافظة بورسعيد، واستعرض الفيلم ما وصلت إليه محافظة بورسعيد لتصبح من أكبر المحافظات على مستوى العالم العربى خلال عامين.

ورحب الغضبان بالدكتور هانى راشد والمهندسة غادة لبيب، لافتًا إلى أن تكاتف كل جهود مؤسسات الدولة المصرية والذى أسهم بشكل ملموس فى الإنجاز الذى وصلت إليه محافظة بورسعيد، لافتًا إلى إن محافظة بورسعيد أصبحت نموذج استرشادى متميز سيتم تعميمه ليشمل كل محافظات مصر، لما حققته من إنجاز فى خلال عامين.

وأشاد، خلال كلمته، بشكل الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وذلك من خلال المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد وعددها 31 وحدة ومركزا و8 مستشفيات، باعتبار هيئة الرعاية الصحية آداة الدولة الرئيسية لتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل، منذ بداية إطلاق الافتتاح الرئاسى لمنظومة التأمين الصحى الشامل منذ 26/ 11/ 2019 ، والذى كلل بالنجاح أثناء تطبيقه خلال عامه الأول وحتى الآن.

وفى بداية المحاضرة التى ألقتها المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتحول المؤسسى، هنأت عادل الغضبان بحصوله على لقب أفضل محافظ فى الوطن العربى، واستعرضت محاور استراتيجية "بناء مصر الرقمية"، والتى ترتكز على ثلاثة محاور تشمل "تنمية المهارات الرقمية، ودعم الإبداع الرقمى، وتحقيق التحول الرقمي"، لافتة إلى أن مشروع رقمنة مدينة بورسعيد وتحويلها إلى مدينة ذكية يعد أولى ثمار هذه الاستراتيجية، والتى تقوم على محورين رئيسيين، أولهما التحول الرقمى، وثانيهما بناء القدرات والتنمية البشرية، ولتحقيق هذين المحورين كان لا بد من تهيئة البنية التحتية المعلوماتية بالمحافظة ، ووضع التشريعات والقوانين المنظمة والحاكمة.

أشارت إلى إطلاق أول بوابة إلكترونية بمحافظة بورسعيد خلال عام 2019، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية فى عام 2018، والتى أدت إلى وصول نسبة رضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمخافظة بنسبة 80%.

وتناولت بالشرح أساسيات التحول الرقمى، والفرق بين التحول الرقمى الذى يعتبر أسلوب حياة أو توجه عام تتبناه الدولة المصرية، ومفهوم الميكنة القائم على استخدام أنظمة لعمل التقارير واسترجاع البيانات المؤمنة بشكل مستمر، فضلًا عن مفاهيم الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعى، وإنترنت الأشياء.

وأكدت جهود وزارة الاتصالات لتهيئة البنية التحتية لكل محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتى تشمل محافظات الأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس ، وأسوان، ومد الألياف الضوئية لدعم تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات، بالإضافة إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية للعنصر البشرى وذلك طبقًا لتوجه الدولة المصرية فى الاستثمار للعامل البشرى.

وعلى هامش المحاضرة ، تم مناقشة أعمال التطوير المؤسسى لمحافظة بورسعيد، واستعراض جهود وزارة الاتصالات لتهيئة المحافظة والمديريات التابعة لأعمال التحول الرقمى، وضمان استيعاب المنظومة الرقمية، وآليات ضمان استدامة تلك الأعمال.

وأوضح الدكتور هانى راشد نائب رئيس الهيئة أن التعاون المستمر بين مؤسسات الدولة يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تنفيذ عملية التطوير المؤسسى والتحول الرقمى بكل المنشآت الحكومية بالمحافظة سواء خدمات صحية أو خدمية، مؤكدًا أن تلك الجهود تأتى بناء على توجيهات القيادة السياسية بتسهيل الإجراءات والمعاملات الحكومية للمواطنين، بالسرعة والجودة ومستوى الكفاءة المناسبة، وبما يعظم رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية المقدمة، وبما يسهم فى الإرتقاء بالخدمة من خلال تقليل الأخطاء البشرية داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والتى تعتبر الهيئة العامة للرعاية الصحية آداة لتقديمها المنتفعين.

ولفت الدكتور مؤمن العشماوى إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تسير بخطى ثابتة فى تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، حيث أن التحول الرقمى لم يعد أمرًا إختياريًا، وأنه ولابد التخلص من التعاملات الورقية فى العمل، من خلال تطبيق التكنولوجيا الرقمية فى قطاعات العمل بما يحقق تأثير حقيقى فى الإدارة، وكذلك تأهيل وتدريب فريق العمل على القيام بعملهم بفاعلية وسهولة، وهو ما يشعر المنتفعين باختلاف فى مستوى الخدمات الصحية التى يحصلون عليها تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

وعلى هامش المؤتمر، أجرت المهندسة غادة لبيب يرافقها الدكتور هانى راشد والدكتور مؤمن العشماوى واللواء هشام شندى بجولة تفقدية للبوابة الإلكترونية للتحول الرقمى بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد، والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، حيث أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة، فى إطار المتابعة المستمرة للتحول الرقمى مرحليًا بكل محافظات الجمهورية، ورصد كل الاحتياجات والعمل على تلبيتها فى أسرع وقت ممكن.

ولفت الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إلى أن برامج التهيئة لاستيعاب التحول الرقمى بمحافظات المرحلة الأولى بالتعاون مع وزارة الاتصالات تتم طبقًا لمنهجية موضوعية معتمدة على إطار مرجعى للبنية المؤسسية، مثمنًا دور وزارة الاتصالات فى تهيئة البنية التحتية للهيئة العامة للرعاية الصحية ومنشآتها ليس بمحافظة بورسعيد فحسب بل بكل محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل، وفقًا للممارسات والتجارب الدولية وطبقًا للمنهجية العالمية لحوكمة وإدارة تقنية المعلومات المؤسسية، بما يسهم فى الوصول بالهيئة العامة للرعاية الصحية لأن تكون هيئة ذكية خالية من التعاملات الورقية.

تابع: "تهدف استراتيجية الدولة المصرية إلى بناء مجتمع رقمى بما يسمح بالارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لمواكبة أهداف رؤية مصر2030، ودوروزارة الإتصالات مهم فى دعم تلك الاستراتيجية والمساهمة فى تحقيق التحول الرقمى للقطاعات المختلفة للدولة، من خلال تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا لمعلومات والإتصالات والخدمات الرقمية، وبناء القدرات الرقمية للمنتفعين ولمقدمى الخدمات بالهيئة، عن طريق استحداث بعض النظم والتطبيقات التى تساعد على رفع جودة الخدمات التى تقدمها الهيئة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد وبما يضمن تحسين بيئة العمل".

كانت الهيئة العامة للرعاية الصحية وقعت بروتوكول تعاون ثنائى مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن التطوير المؤسسى والتحول الرقمى للخدمات الصحية المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال المنشآت الصحية لها، بهدف التهيئة العامة لاستيعاب التحول الرقمى للمركز الرئيسى للهيئة العامة الرعاية الصحية وفروعها وأقاليمها بكل محافظات الجمهورية، وكذلك الإرتقاء بالمنظومة الصحية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع المساهمة فى رفع مستوى مقدمى الخدمة الصحية وضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة، بالإضافة إلى استحداث نموذج عمل يسمح باستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى إدارة كل خدمات ومهام الهيئة العامة للرعاية الصحية.