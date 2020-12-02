لأجلنا .. كتاب جديد للأسقف الشهيد الأنبا أبيفانيوس

جدة - نرمين السيد - الكتاب يحمل اسم "لأجلنا"، ويضم عظات حول أعياد الميلاد والصليب، ومن سطور الكتاب حول عيد الميلاد. وجاء فى الكتاب: "لم يعد الاحتفال بميلاد الرب وكفى، بل باتحادنا نحن به، وميلادنا نحن فيه.. هنا بدأنا نفهم ونعى أن سر التجسد والميلاد البتولى هو أمر يخصنا نحن، وليس الرب يسوع بمنأى عنا، وهنا بدأنا ندرك كلمات آباء الكنيسة عندما كانوا ينادون أنه بسبب تجسد الرب يسوع بدأت تتحقق للبشرية البركات العظمى والثمينة التى تخص خلاصنا، وأن مشاعر الأبوة التى خصَّها الآب السماوى لابنه يسوع المسيح، بدأت تنكشف لنا كمشاعر أبوة من نحونا نحن: يقول الأب متى المسكين: ”لَيْتَنَا نتذوق مشاعر الآب فى ذكرى ميلاد ابنه، ونجعلها تنمو فى قلوبنا لتحتل فى حياتنا وأفكارنا ولغتنا مكانها الأول المناسب. فنحن أبناء الله الآب فى يسوع المسيح وشركتنا هى مع الآب ومع الابن وهذا ما عبَّر عنه القديس أثناسيوس الرسولى: ”لما وُلِدَ جسده من والدة الإله مريم، قيل عنه إنه هو الذى وُلِدَ، مع أنه هو المانح الآخرين الميلاد ليوجدوا. وكان ذلك لكى يحوِّل إلى نفسه ميلادنا، فلا نمضى فيما بعد إلى التراب كمجرَّد ترابيين، بل كمتحدين بالكلمة الذى من السماء، نؤخذ إلى السماء بواسطته".

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