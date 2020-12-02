اليوم.. قطع المياه لمدة 7 ساعات عن بعض المناطق بالمنصورة

جدة - نرمين السيد - وأضاف المحافظ، وفقا لبيان صحفى، أن المناطق تشمل نطاق حى شرق المنصورة بالكامل، وجزء من حى غرب المنصورة ويشمل منطقة المستشفى الدولى، ومنطقة مستشفى التأمين الصحى ومنطقة قوات الأمن بسندوب وشارع بورسعيد وجزء من منطقة المجزر، وكذا قرى نقيطة وبرق العز وكوم الدربى بمركز المنصورة.

جاء ذلك لتنفيذ أعمال صيانة طارئة لإصلاح خط المياه العكرة بمرفق مياه الشرب بشرق المنصورة قطر 1000 مم.

ووجه مختار، مسؤولى الشركة بسرعة العمل وإنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدا أهمية إتباع الأصول الهندسية الواجبة لأعمال الإصلاح والصيانة المشار إليها.