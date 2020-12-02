صور.. بروتوكول تعاون بين صندوق عطاء وجامعة عين شمس لخدمة الطلاب ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - وقع عماد راغب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" مع الدكتور محمود شوقى المتينى رئيس جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة "ذوى الهمم" بالجامعة، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مشترك لإتاحة المنشآت الجامعية داخل كليات الآداب والحقوق والحاسبات والعلوم بما يتناسب مع الطلاب من مستخدمى الكراسى المتحركة.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى المؤسس الأساسى لصندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" بتقديم مختلف أوجه الرعاية والدعم لذوى الإعاقة "ذوى الهمم".

كما يأتى توقيع البروتوكول استكمالا لمشروع "كرسى بالمقاس" الذى سبق ودعمه الصندوق بهدف توفير تجهيزات ومداخل ومخارج مبانى كليات: أداب، وحقوق، وعلوم وحاسبات جامعة عين شمس والتى بها أكبر عدد من مستخدمى الكراسى المتحركة فى هذه الكليات لتتناسب مع قدرات الطلبة من "ذوى الهمم"، وذلك للعمل على تيسير التنقل داخل المبانى الدراسية، بالإضافة إلى توفير الدعم فيما يتعلق بالتعليم الجامعى والأكاديمى الخاص بهم ودمجهم مع أقرانهم وزملائهم من الطلاب وتمكينهم سعيا للوصول بهم لكامل الحقوق والفرص المتساوية ليتمكنوا من العيش باستقلالية.

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