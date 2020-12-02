الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بيوم الاستقلال

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.

اليوم الوطنى الإماراتى يوافق الثانى من ديسمبر كل عام، وتحتفل فيه دولة الإمارات بذكرى اتحادها الذى تأسس عام 1971.