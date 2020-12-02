فيديو: غدا.. حمدى رزق يحاور البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد ميلاده

جدة - نرمين السيد - يجرى الإعلامى الكبير حمدى رزق، خلال برنامجه "نظرة" غدا الخميس، حوار مع البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الـ 68 وعيد تجليسه الثامن.





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