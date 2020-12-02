جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، للمستشفى الجامعى لاستقبال الطفلة شروق مصطفى محمد شمردل وأسرتها، والذى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاجها على نفقة الدولة لعدم قدرة أسرتها على توفير العلاج اللازم لها، ليتم حجزها على الفور بوحدة الرعاية المركزة، والطفلة تعانى منذ ولادتها من وجود ثقبين بالقلب ما أدى إلى عدم انتظام التنفس، وتبلغ الطفلة من العمر 6 سنوات.





ووجه رئيس جامعة بنى سويف الفريق الطبى المعالج للطفلة بسرعة تقديم كل أوجه الرعاية الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها حتى تتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبيعية، ويتابع الدكتور طارق رفعت أستاذ أمراض قلب الأطفال بالمستشفى الجامعى الحالة، والذى أكد أن الطفلة تحتاج إلى عملية قسطرة وليست عملية قلب مفتوح. وأضاف رئيس جامعة بنى سويف فى بيان اليوم أن تلك الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية ليست بجديدة بل تأتى ترسيخا لمبدأ الرئيس الإنسان فى التواصل والتجاوب المستمر مع مشكلات المواطن البسيط، وأن الجامعة مع المحافظة ومديرية الصحة يعملون معا لتقديم الخدمات الطبية لكل أهالى المحافظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جامعة بنى سويف يستقبل الطفلة شروق لعلاجها على نفقة الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.