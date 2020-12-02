النشرة المرورية : كثافات أعلى دائرى الأتوستراد ونصائح بتجنب كوبرى 6 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية اليوم الأربعاء، مع بداية فترة الذروة المسائية، يكون لها طابع خاص، حيث تشهد معدلات سير تتراوح بين 65% إلى 70%.





وأوضح صابر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، اليوم الأربعاء، أن محافظة الإسكندرية، تظهر فيها بعض الأحجام المرورية بمحور 14 مايو المتجه إلى طريق أبو قير، تنحصر فيها الأحجام بمحور قناة السويس، القادم من منزل كوبرى محرم بك، المتجه لكورنيش الإسكندرية.

وأضاف: كما تنحصر الأحجام المرورية بمحافظة بورسعيد فى الكثافات بشارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية، ومحافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى شارع جيهان بالمنصورة، فيما تشهد باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى معدلات مرضية فى حركة السير.

وأضاف صابر، أنه بالنسبة لقطاعات الطرق الدائرية، المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، فتشهد أعمال توسعة، ما يجعل لفترة الذروة المسائية طابع خاص وارتفاع ملحوظ فى الكثافات المرورية، حيث تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لنشر الخدمات المرورية فى محيط الأعمال، لسحب وتصفية أى كثافات متوقعة خلال فترة الأعمال.

وتابع: "من أبرز هذه الأماكن أعلى مناطق الأتوستراد، القادم من مناطق كارفور والتجمع والمتجه للمنيب، كذلك أعلى مناطق الوراق، وطريق الواحات هناك بعض الأحجام بمنطقة الأعمال".

وأشار إلى أنه ينصح بتجنب محور 26 يوليو فى الاتجاه القادم من أكتوبر، ويفضل سلوك محور روض الفرج.

وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: ستقابلنا بعض الأحجام المرورية فى محافظة الجيزة، وبالتحديد فى شارع الدقى تقابلنا به بعض الأحجام للقادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز والمتجه لجامعة القاهرة، حيث يفضل سلوك شارع السودان لتجنب هذه الأحجام.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة، فتشهد اليوم بعض الأحجام المرتفعة نسبيا، نتيجة أعمال تطوير محور الفردوس، فالقادم من كوبرى العروبة وأرض المعارض ومتجه لمحور صلاح سالم، يفضل سلوك محور النصر.

كما نصح صابر بتجنب كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث يشهدان أحجام متفرقة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس فى التنقل بين القاهرة والجيزة، كما أن الأوتوستراد سيكون أفضل من كورنيش المعادى.