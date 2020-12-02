بروتوكول تعاون بين صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة وجامعة عين شمس

وقع عماد راغب رئيس مجلس إدارة صندوق الإستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" اليوم بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور محمود شوقى المتينى رئيس جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مركز خدمة الطلاب ذوى الاعاقة بالجامعة، لإتاحة المنشآت الجامعية داخل كليات الآداب والحقوق والحاسبات والعلوم بما يتناسب مع الطلاب من مستخدمي الكراسي المتحركة.
وياتي توقيع البروتوكول في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي المؤسس الأساسي للصندوق بتقديم مختلف أوجه الرعاية والدعم لذوي الإعاقة.
ويهدف البروتوكول لاستكمال مشروع "كرسي بالمقاس" الذي سبق ودعمه الصندوق بهدف توفير تجهيزات ومداخل ومخارج مباني كلية اداب، وحقوق، وعلوم وحاسبات جامعة عين شمس والتي بها أكبر عدد من مستخدمي الكراسي المتحركة في هذه الكليات لتتناسب مع قدرات الطلبة من ذوي الإعاقة، وذلك للعمل علي تيسير التنقل داخل المباني الدراسية.
كما يهدف إلى توفير الدعم فيما يتعلق بالتعليم الجامعى والاكاديمى الخاص بهم ودمجهم مع أقرانهم وزملائهم من الطلاب وتمكينهم سعيا للوصول بهم لكامل الحقوق والفرص المتساوية ليتمكنوا من العيش باستقلالية.
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