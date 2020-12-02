تحذير شديد من غرفة السياحة بشأن تنظيم رحلات عمرة

أوضحت غرفة شركات السياحة، أنها تعمل بشكل مكثف، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، لإعداد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة هذا العام.

وأكدت الغرفة في بيان لها أن التحديات التي تواجه الموسم كبيرة وغير مسبوقة نتيجة لاستمرار انتشار فيروس كورونا والتداعيات العديدة بذلك، منوهة إلى أن كافة الجهات بالدولة تبدي مساندة كبيرة لشركات السياحة في الإعداد لموسم العمرة والضوابط المنظمة له وذلك لتحقيق الهدف الأسمى للجميع وهو الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين وتحقيق رحلة آمنة صحيا لهم منذ مغادرة البلاد وحتى العودة سالمين.

وتابعت في بيانها: "وفي هذا الإطار، ورغم الجهود الحثيثة من كافة الجهات ومن شركات السياحة لتحقيق سفر آمن للمواطنين، فقد تلاحظ في الأونة الأخيرة انتشار عدد من الإعلانات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي والتي تدعي تنظيم رحلات العمرة".

وأشارت: "وتعلن الغرفة أنه لم يتم الانتهاء من الضوابط المنظمة لرحلات العمرة حتى الآن وتؤكد الغرفة أنه حتي يتم وضع تلك الضوابط وإعلانها فلن يتم السماح بتنظيم أية رحلات عمرة تحت أي مسمي وذلك حفاظا على سلامة وحقوق المواطنين".

وتهيب الغرفة بالمواطنين الحذر التام من التعامل مع مثل تلك الإعلانات الوهمية حتى لا يقع المواطن فريسة للمستغلين ولعمليات نصب واحتيال نظرًا لعدم قانونية تنظيم رحلات العمرة حاليًا لعدم صدور القرارات التنفيذية لها وعدم وجود أي ضامن لتنفيذ رحلات العمرة بالشروط التي تضمن سلامة وحقوق المواطنين لغياب عناصر الإشراف والرقابة سواء بمصر أو السعودية، وإفتقارها لأدنى درجات الأمان والسلامة المطلوبة في رحلة العمرة، الأمر الذي يضع جميع المشتركين في هذه الإعلانات تحت المسائلة القانونية.

وتؤكد الغرفة أن هناك قرار رئيس مجلس الوزراء والذي ينظم العمل بالبوابة وإجراءات السفر من خلالها لعدة أنواع من التأشيرات بضرورة الحصول على باركود من البوابة ومن خلال شركات السياحة التي تعد الجهة الوحيدة بمصر المخول لها تنظيم رحلات العمرة والتعامل مع البوابة، وهناك إلتزام تام من شركات السياحة وسلطات كافة المنافذ المصرية بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وما تضمنه من ضوابط وإجراءات واضحة لتنظيم رحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة فقط.