توسيع نطاق منصة "شكوتك" لتضم كافة شكاوى المرأة في سرية تامة

أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن الاتفاق مع الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، على تطوير منصة "شكوتك"، خلال المرحلة القادمة.

وأبدت الدكتورة مايا مرسى رغبتها في أن تشمل المنصة جميع الشكاوى الخاصة بالمرأة، وألا تقتصر على قضايا العنف ضد المرأة فقط.

وكانت المنصة تم إنشاؤها منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، واختصت بالإبلاغ عن أي قضايا عنف ضد المرأة بشكل غير معلن، وقرر الوزير توسيع نطاق الشكاوى مع استمرار تحويلها دون إعلان للمجلس القومي للمرأة لاتخاذ اللازم بشأنها.