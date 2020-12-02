اتحاد الصحفيين العرب ينعي الصحفي اللبناني الكبير اميل الحايك صاحب مجلة الخواطر

نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب الصحفي اللبناني الكبير أميل الحايك صاحب مجلة "الخواطر" والذى كافح كثيرًا في سبيل حرية الصحافة وحرية التعبير.
وكان "الحايك" يهتم بالخبر الصحفي المبني على الصراحة والدقة والموضوعية ، كما كان الحايك من رعيل كوكبة الإعلاميين اللبنانيين الذين ناضلوا فى سبيل مجد الكلمة وكافح كثيرًا كي تبقي صاحبة الجلالة شامخة ومدافعة عن الحريات .
وعبر الاتحاد العام للصحفيين العرب عن مشاطرته نقابة الصحافة اللبنانية وكافة الصحفيين اللبنانيين الاحزان فى وفاة الصحفي الكبير اميل الحايك متقدما الى عائلته ومحبيه بخالص العزاء ويدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وينزله فسيح جناته.
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