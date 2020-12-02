نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، و نستعرضها في السطور التالية: ندى موسى عبر انستجرام: "ابتسم فهو علاج مجاني" الجلد والأسود يسيطران على إطلالة عبير صبري في أحدث ظهور انهالت عليه تعليقات المصريين.. تريزيجيه ينشر صور إصابته في مباراة أستون فيلا في الشارع مرة أخرى.. نور عمرو دياب تشارك جمهورها صورا من لندن سيلفي من داخل سيارتها.. دينا فؤاد: يوم جديد كله أمل وتفاؤل تورتة بشكل علم الإمارات.. يارا تحتفل باليوم الوطني الـ 49 العلم طریقنا لتحقیق طموحاتنا.. محمد بن زايد يحتفل باليوم الوطني الإماراتي بفستان قصير.. جومانا مراد في أحدث ظهور أشرف بن شرقي يوجه رسالة نارية لـ ميدو الجمهور يهاجم أحمد حسام ميدو بسبب بن شرقي وحشتوني.. سوسن بدر تجهز مفاجأة لجمهورها شاهد.. درة وزوجها برفقة جومانا مراد في إحدى السهرات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. تريزيجيه ينشر صور إصابته في مباراة أستون فيلا.. سوسن بدر تجهز مفاجأة لجمهورها.. الجلد والأسود يسيطران على إطلالة عبير صبري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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