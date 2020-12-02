نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مليار جرعة..أبرز تصريحات شركة بيونتك بشأن لقاح كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بشركة بيونتك الألمانية لصناعة الأدوية، اليوم عن تفاصيل عن لقاح فيروس كورونا، المتوقع أن يطرح بالأسواق بحلول شهر مارس 2021.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تفاصيل لقاح كورونا:

طريقة حفظ لقاح كورونا:

أوضح مسئول في شركة فايز الأمريكية، أنه يمكن حفظ اللقاح لمدة 15 يوما في درجة حرارة 70 تحت الصفر، قائلًا: "طورنا صناديق شحن حافظة للقاح تم تصميمها خصيصًا للتحكم في درجة حرارتها للحفاظ على شروط التخزين".

التوزيع العادل لدول العالم:

أكد المسئول أن الشركة تسعي لإيصال لقاح فيروس كورونا إلى كل دول العالم.، متوقعا مزيدا من الموافقات على اللقاح المشترك مع فايزر خلال الأسابيع المقبلة.

المملكة المتحدة أولي الدول:



أعلن بيونتك، أن المملكة المتحدة كانت الدولة الأولى في العالم التي وافقت على اللقاح.، حيث سيساهم اللقاح في خفض عدد المرضى في المستشفيات ممن يعانون من حالات عالية الخطورة.

50 مليون جرعة لقاح كورونا:

قال مسؤول كبير بشركة بيونتك الألمانية لصناعة الأدوية، إن 50 مليون جرعة من لقاح كورونا جاهزة للتوزيع في الدول التي تصدق على استخدام اللقاح المشترك مع فايزر الأمريكية، مشددا على أن توزيع هذه الكمية سيكون بشكل عادل.

هدف لقاح كورونا:

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك الألمانية لصناعة الأدوية، أوجور شاهين، أن اللقاح المشترك مع فايزر يعمل على توليد مناعة ضد فيروس كورونا.

مليار جرعة من لقاح كورونا:

أشار الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك الألمانية لصناعة الأدوية، أوجور شاهين، الي أن هدف الشركة هو إنتاج 1،3 مليار جرعة من اللقاح فى 2021، بتوزيع وإنتاج لقاح فيروس كورونا بالتعاون مع فايزر في 120 دولة.

