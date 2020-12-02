نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 35 مرشدًا سياحيًا في ضيافة المركبات الملكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّم متحف المركبات الملكية ببولاق محاضرة وجولة إرشادية لمجموعة من ٣٥ مرشد سياحي لتعريفهم بالمتحف والقطع الأثرية المعروضة به، وذلك لتمكينهم من شرح سيناريو العرض الخاص به للسائحين بطريقة سهلة ومشوقة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار لتنظيم مجموعة من الجولات الإرشادية للمرشدين السياحيين بالمتاحف الأثرية التي تم افتتاحها حديثاً وتعريفهم بالقطع الأثرية المعروضة بها،

وقال احمد الصباغ مدير عام متحف المركبات الملكية، أنه خلال الجولة تم تسليط الضوء على فلسفة العرض المتحفي للقاعات والقطع الأثرية؛ وشرح تاريخ المتحف وأفراد الأسرة العلوية، بالإضافة إلى الهدف والرسالة التي يحملها المتحف للزائرين.

وقد أبدى المرشدين سعادتهم بهذه التجربة والتعاون مع إدارة المتحف، مؤكدين على أهمية الاطلاع والتعرف عن قرب على المتحف ومقتنياته.

ويذكر ان المتحف يضم مجموعة من القاعات التي تضم 470 قطعة أثرية رائعة الجمال من أبرزها 40 عربة مَلَكِيَّة مختلفة الأحجام والأنواع، ومجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، حيث كانوا يرتدون ملابس ذات طابع خاص تتميز بزخارف ملونة بألوان زاهية.

كما يعرض المُتْحَف أيضا مجموعة نادرة من لوازم الخيول من سروج، وركائب، وكمامات وماكينات قص الشعر، بعضها مثبت عليه حليات مثل التيجان الملكية والنجوم والأهلة المصنوعة من النحاس المطلي بالذهب. فضلًا مجموعة متنوعة من النياشين ولوحات زيتية للملوك والأميرات التي يرجع تأريخها إلى نفس الحِقبة التاريخية.