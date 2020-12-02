نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأطباء تطعن على قرار التصالح على العيادات أمام القضاء الأدارى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت امس الثلاثاء، نقابة الأطباء بطعن أمام القضاء الأدارى على قرار التصالح على العيادات وتحويلها من سكنى لإدارى وهو القرار الذى أصدره محافظ بورسعيد ورفضته جموع الأطباء.

يأتى هذا الطعن تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت الجمعة الماضية فى بورسعيد

والتى أقرت التقدم بطعن على القرار أمام القضاء الإداري في بورسعيد لإلغائه وفى الشق المستعجل لوقف تنفيذه.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102718 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 370 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 115911 حالات من ضمنهم 102718 حالة تم شفاؤها، و6650 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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