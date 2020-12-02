نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يناقش آخر مستجدات ملف سد النهضة مع نظيره الفنلندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع وزير الخارجية الفنلندي "بيكا هافيستو"، اليوم الأربعاء، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتيّن، فضلًا عن مناقشة التطورات الإقليمية الحالية، وجاء ذلك من خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيريّن أكدا خلال الاتصال تطلعهما لمواصلة التشاور والتنسيق على كافة المستويات، وأشادا بالعلاقات الاقتصادية التي تجمع بين البلديّن وأشارا إلى أهمية العمل على تطوير حركة التجارة البينية بما يحقق التوازن في الميزان التجاري. مضيفا أن الوزير شكري أعرب عن تطلع مصر لاستئناف السياحة الفنلندية إلى المقاصد السياحية في مصر.



وذكر المُتحدث الرسمي أن الاتصال تناول مُجمل ملفات المنطقة وتطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا وآخر مُستجدات ملف سد النهضة، حيث اهتم الوزير "هافيستو" بالاستماع للرؤية المصرية الهادفة لتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة، إذ أطلعه الوزير شكري على جهود مصر في هذا الصدد وفي إطار التوصل لتسويات سياسية شاملة تحقق السلام المنشود بالمنطقة.