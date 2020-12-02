جدة - نرمين السيد - أشاد وزير الخارجية اليونانى نيكوس ديندياس، بالنتائج الإيجابية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أثينا، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الماضى، وما عكسته من توافق فى الرؤى ووجهات النظر بين القيادة السياسية فى الدولتيّن، لا سيما بشأن الجهود المبذولة للتصدى للتحديات المُشتركة.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير إسماعيل خيرت سفير مصر لدى اليونان، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية اليونانى لمتابعة نتائج الزيارة الأخيرة التى قام بها الرئيس السيسى إلى أثينا، وما تضمنته تلك الزيارة من اتفاق الجانبين على تعزيز سبل التعاون الثنائى فى شتى المجالات. كما أثنى ديندياس، على قوة ومتانة العلاقات الثنائية التى تجمع مصر واليونان، والتنسيق المستمر بينهما على مختلف الأصعدة. وبحث السفير خيرت، خلال اللقاء مع الوزير اليونانى، آخر المُستجدات الخاصة بعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، فضلاً عن سُبل زيادة حجم التبادل التجارى وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلديّن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية اليونانى يشيد بالنتائج الإيجابية لزيارة السيسى إلى أثينا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.