عاجل .. السيسى يتفقد نماذج لمركبات متعددة الاستخدام

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، عدداً من نماذج المركبات متعددة الاستخدام والتى تم تجهيزها بالقطاع المدنى بالتعاون مع القوات المسلحة، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل العام لخدمة القطاع المدنى والمواطنين.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، اطلع على عرض من اللواء كمال رضوان مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة، بشأن التطوير الجارى لمنظومة العمل بأحدث الأساليب العلمية لتصميم وإنتاج المركبات المدرعة بالقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع. وتفقد الرئيس كذلك أحدث تلك المركبات المدرعة التى تم تصنيعها وتجهيزها بالقوات المسلحة، وذلك وفق أحدث النظم العالمية وفى إطار دعم القوات فى أعمال مجابهة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز الارتكازات الأمنية لقوات الشرطة المدنية.

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