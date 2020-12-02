مدبولى : تكليفات من الرئيس بسرعة ترميم وتطوير القاهرة الإسلامية

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة مخططات ترميم وتطوير القاهرة الإسلامية، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء خالد مبارك، رئيس المكتب الإستشارى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضارى، والدكتورة إيمان زايد، مساعد وزير السياحة والآثار.





وعرض رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، تقريراً حول الدراسات الخاصة بالبدء فى تطوير مسجد الإمام الحسين والمنطقة المحيطة به بالقاهرة التراثية، على غرار ما تم فى مشروع روضة السيدة زينب، حيث أوضح أنه يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير المناطق السكنية قبل البدء فى تطوير المبانى الأثرية والتراثية.

وأشار إلى أنه تم إعداد مقترحات لكل منطقة مطلوب تأهيلها وترميمها فى منطقة الحسين، مثل منطقة كفر الطماعين، وتشمل: شارع أم الغلام، وشارع قصر الشوق، وشارع كفر الزغارى، من مدخل شارع الأزهر المؤدى إلى حارة سيد الدواخلى، ومنها شمالاً إلى باقى المنطقة، بالإضافة إلى خان الحسين للحرف اليدوية، هذا بالإضافة إلى تطوير منطقة درب اللبانة ويشمل هذا المشروع إيجاد مسار تعليمى وثقافى فى هذه المنطقة وانشطة ترفيهية وتجارية، وسكنية، وسياحية وخدمات مجتمعية، فضلاً عن التأهيل العمرانى لمنطقة باب زويلة والحاكم بأمر الله وشارع باب الوزير.

كما عرض تقريراً حول موقف المنطقة قبل التطوير، والمقترحات التى يتم مناقشتها حالياً بشأن تطوير هذه المنطقة التاريخية البارزة، والمبانى التراثية المراد رفع كفاءتها وترميمها فى منطقة الحسين، إلى جانب بحث الاستعمالات الممكنة للمبانى الأثرية ضمن خطة التطوير، كما تناول المقترح الخاص بتطوير خان الحسين للحرف اليدوية والمقرر جعله نقطة مركزية للأنشطة الحرفية والسياحية والترفيهية وإعادة توظيف استخدامات المبانى والساحات فى هذه المنطقة فى أعمال تراثية وسياحة تعيد إبراز حضارة مصر وتراثها.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة البدء فى ترميم وتطوير المناطق التى عرضها مسئولو الهيئة الهندسية، بعد تحديد التكلفة التقديرية للمشروعات المقترحة.

وشدد على تعاون جميع الجهات لإخراج هذا المشروع على أعلى مستوى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أنه سيتم البدء قريباً فى تطوير عدد من الميادين على غرار ما حدث فى ميدان التحرير، بعد انتهاء مخططات التطوير، وتحديد التكلفة المالية المطلوبة، مؤكداً اهتمام الدولة بإبراز روعة تراثنا المصرى الأصيل، الممتد عبر العديد من الحضارات المتعاقبة.