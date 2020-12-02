انتخابات أشمون بلا مفاجآت .. عبد القوى وياسين يتقدمان سباق جولة الإعادة

جدة - نرمين السيد - تجرى انتخابات مجلس النواب فى المرحلة الثانية "جولة الإعادة" يومى 7 و8 ديسمبر الجارى، وذلك بعد أن انتهت المرحلة الأولى فى دائرة أشمون، وأسفرت عن إعادة بين مرشحى مستقبل وطن صابر عبد القوى وعصام ياسين ومحمود محيى وعبد الهادى خليل.





يتصدر السباق فى الشارع الأشمونى كل من صابر عبد القوى معتمدا على شعبيته الجارفة والتى جناها من خدماته خلال الدورة السابقة وقد قدّم رؤية واضحة لأهالى الدائرة وضح بها كشف حسابه عن الدورة المنصرمة.

ويضاف إلى رصيد عبد القوى، الذى دخل جولة الإعادة متصدرًا الأصوات، إنجاز الإجراءات الخاصة بوحدة الفيش الإلكترونى ووحدة الجوازات وأيضًا مجموعة من الأعمال الخاصة بملف الصحة والمرافق.

أما عصام ياسين فيعتمد على شعبيته وسط أهل مدينة أشمون الكتلة التصويتية الأكبر بمركز أشمون، ويبدو أن فرص عصام تزداد يوما بعد يوم خاصة أنه نال إشادة الجميع لما يتمتع به من خبرات كبيرة فى العمل التنفيذى حيث يشغل منصب وكيل وزارة الزراعة وأيضا ممثل مصر لدى منظمة الفاو ولديه خبرات أكاديمية كبيرة.

جدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن نال إشادة الجميع نتيجة اختياره شخصيات لديها قبول وتاريخ قوى ليكونوا ممثلين عن الحزب ما ينم عن أن رؤية الحزب تتسق تماما وخطط الدولة المصرية فى العمل على تطوير كافة المجالات.