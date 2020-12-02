تنفيذا لتكليفات السيسى.. وزير الزراعة يبحث خطة النهوض بمحصول قصب السكر

جدة - نرمين السيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن النهوض بمحصول قصب السكر وتحقيق أعلى إنتاجية تسهم فى رفع مستوى معيشة المزارعين.





وأكد القصير، وفقا لبيان صحفى، أن وزارة الزراعة تستهدف وضع خطة للنهوض بإنتاج قصب السكر على المستوى الكمى والنوعى من خلال تطبيق أساليب زراعة حديثة واستنباط أصناف جديدة تحقق إنتاجية عالية للفدان، وأيضا تطوير نظم الرى واستخدام الأساليب الحديثة للرى بدلا من الغمر بالإضافة إلى استخدام الميكنة الحديثة فى الزراعة والحصاد، الأمر الذى يحقق مردود اقتصادى كبير للمزارعين.

وأشار القصير، إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة بمحصول القصب حيث يستخرج منه سلعة استيراتيجية مهمة بالإضافة إلى أنه متعدد الأغراض سواء فى صناعة العسل والأعلاف والورق والأخشاب أيضا، ويوفر فرص عمل كبيرة مباشرة وغير مباشرة واستثمارات بمليارات الجنيهات.

كما وجه القصير بإنشاء حقول إرشادية للمزارعين فى مناطق زراعة القصب بالصعيد تكون نماذج على ارض الواقع لزراعة المحصول بالشتلات ونظام الرى الحديث واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتكون عامل جذب للقطاع الخاص وخلق وعى لدى المزارعين من أجل سرعة نشر التقنية الحديثة فى الزراعة خلال وقت قصير.

