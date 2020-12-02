النائب العام يفتتح ورشة عمل بجمعية النواب العموم العرب

جدة - نرمين السيد - افتتح المستشار حماده الصاوى، النائب العام، أمس الثلاثاء، ورشة عمل متخصصة لعدد من أعضاء النيابة العامة، الأعضاء بجمعية النواب العموم العرب، برئاسة النيابة العامة المصرية، وذلك عبر تقنية الاجتماع المرئى عن بُعد Video Conference، والتى استمرت إلى اليوم، حول دور أجهزة "النيابة العامة"، فى مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وضرورات التعاون الدولى والتحقيقات المالية الموازية فى ذلك المجال.





وأكد النائب العام خلال كلمته الافتتاحية للورشة أنها واحدة من أنشطة الجمعية الهادفة إلى تطوير قدرات ومهارات أعضاء النيابات العامة الفنية فى مجالات جمع وتقديم الأدلة والملاحقات القضائية والتحقيقات المالية الموازية، والتعاون القضائى الدولى لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات المطبقة فى هذا الشأن بالنيابات العامة الأعضاء، مؤكدًا ضرورةَ التعاون بفاعلية فى مواجهة التحديات العديدة بتلك النوعية من الجرائم، وذلك من خلال زيادة فعالية الصكوك الدولية، وتعزيز ودعم آليات التعاون القضائى الدولى، والاستجابة السريعة إلى طلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم فى القضايا الإرهابية، وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وخاصة المتعلقة بتجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية، من خلال تطبيق نصوص الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل كأساس قانونى لقبول تلك الطلبات. وأكد النائب العام ضرورةَ تبادل الممارسات الفضلى بين هيئات الادعاء العام والنيابات العامة بالدول الأعضاء، والاستفادة من وسائل تقنية المعلومات، ورصد وتتبع منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها، وتعزيز مواجهة جماعات الجريمة المنظمة، ومنع استخدام عائداتها فى تمويل العمليات الإرهابية، بما يسهم فى تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية عبر شبكة المعلومات الدولية. وأنهى النائب العام كلمته بتأكيد تقديم النيابة العامة المصرية بوصفها رئيسَ الجمعية كافَّةَ صور الدعم لها، بما يسهم فى تحقيق أهدافها والمضى قدمًا نحو استمرار فعاليات التدريب، ورفع قدرات ومهارات أعضاء النيابات العامة بالجمعية، وتطلعها نحو استضافة أى من تلك الفعاليات.

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