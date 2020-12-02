غدا.. غلق مقر "اتحاد نقابات المهن الطبية" بسبب كورونا

قرر اتحاد نقابات المهن الطبية والذى يضم نقابات "الصيادلة والأطباء البشريين والأسنان _ البيطريين" وقف العمل داخل المقر غدًا الخميس نظرا لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بالجهاز الإدارى بالاتحاد، وحتى يتسنى لإدارة الاتحاد تطهير وتعقيم جميع إدارات ومبانى الاتحاد للحفاظ على جميع الأعضاء المترددين على الاتحاد وموظفيه.

وأوضحت نقابة الصيادلة أنه أسوة بالاتحاد تقرر وقف العمل بمبنى النقابة العامة للصيادلة بجاردن سيتى داخل الاتحاد لتعقيم مبنى النقابة حرصًا على سلامة أعضاء النقابة وموظفيها.

وقرر اتحاد نقابات المهن الطبية، وقف العمل بمقر الاتحاد، يوم الخميس نظرا لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بالجهاز الإدارى بالاتحاد، حتى يتسنى لإدارة الاتحاد تطهير وتعقيم جميع الإدارات والمبانى التابعة للاتحاد، على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد 6 ديسمبر 2020.

وحفاظا على جميع الأعضاء المترددين على الاتحاد، وموظفيه، فقد تقرر إلزام كافة الأعضاء بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإرتداء الكمامات أثناء التواجد بالمقر، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

ويهيب المشروع أعضاء الاتحاد حفاظا على صحتهم تجديد الاشتراك عن طريق الدفع الإلكترونى عن طريق الموقع الرسمي لمشروع العلاج: https://muhealthplan.com، أو من خلال حساب بنك مصر باسم مشروع علاج الأطباء رقم: 240- 1- 122، أو تطبيق "My Fawry"، أو أى نقطة من نقاط فورى على مستوى الجمهورية، علما بأن الاشتراك بمشروع العلاج مستمر حتى 31 ديسمبر 2020، وتبدأ الاستفادة أول يناير 2021.رصا من الاتحاد على تسهيل اجراءات حصول الأعضاء المُشتركين بمشروع العلاج "أونلاين" على بطاقات الاشتراك، يقوم الاتحاد خلال الفترة الجارية بالاتفاق مع أحد الشركات لتوصيل الكارنيهات للأعضاء بالمنازل.