«أباظة» يشكر نقيب المحامين على موقفه الداعم له خلال أزمته

حضر سعيد أباظة المحامى، ظهر اليوم الأربعاء إلى مكتب نقيب المحامين رجائي عطية، لشكره على موقفه الداعم له خلال أزمته الأخيرة.

جدير بالذكر، أن نقيب المحامين كان قد التقى وقت الأزمة، أكثر من مرة، بالمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وتحدث إلى سيادته طالبا الإفراج عن المحامي سعيد أباظة، كما تواصل مع مكتبه وحضر معه جلسات تجديد حبسه.

من جانب آخر شكل نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، لجنة من الأساتذة أعضاء مجلس النقابة؛ محب المكاوي، سيد عبد الغني، عبد الحفيظ الروبي، وصلاح سليمان، إضافة لمحسن الدمرداش رئيس الشئون القانونية بالنقابة العامة، تكون مهمتها متابعة الطعن المنظور أمام محكمة القضاء الإداري بشأن أرض المدينة السكنية بالسادس من أكتوبر، وحضور الجلسة المقرر لها 5/1/2021.

جاء ذلك بعدما تقدم المحامي عمار عبد الحميد شندي أحد حاجزي المدنية السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، بطلب إلى النقيب العام، وذلك للحفاظ على أصول وأموال النقابة العامة.

وأوضح الطلب، أن نقابة الجيزة وأعضاء مجلس إدارة المدينة السكنية طعنوا على القرار الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية بسحب جزء من أرض النقابة بمدينة السادس من أكتوبر أمام محكمة القضاء الإداري