رئيس البرلمان يُهنئ المجلس الوطني لدولة الإمارات بيوم الاستقلال

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أحمد جودة - القاهرة - بعث الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى صقر غباش رئيس المجلس الوطنى الاتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة ‏بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني «يوم الإستقلال»، تقدم خلالها الدكتور على عبدالعال إلى شعب دولة الإمارات العربية الشقيقة ‏وقيادته بخالص التهنئة القلبية والتمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني ‏، والذي وصفه «بالذكرى الغالية» التي تمثل انطلاقة تاريخية لقيام الاتحاد.

وأضاف رئيس مجلس النواب في نص برقيته قائلًا: "نحن في مصر لا ننسى لحكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله مؤسس دولتكم ‏وصانع وحدتها، الذي ساند وآمن بقضايا أمته العربية والعمل العربى المشترك، وقفته المؤازرة لمصر، ‏وهى ذات المسيرة والنهج الذي انتهجه أبناءه المخلصين".‏

وتابع الدكتور عبدالعال: إننا في مصر نشارككم أفراحكم والاحتفال بأعيادكم الوطنية عرفانًا بروابط ‏الدم والقربى التي تربط شعب مصر بأشقائه في الإمارات العربية الشقيقة، عن إيمان ‏بأن السهام التي توجه إلى الأمة العربية تمر أولًا بصدر مصر، وأن السهام التي تدافع ‏عن العروبة تنطلق أولًا من بين أيادى مصر.‏

