نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان يُهنئ المجلس الوطني لدولة الإمارات بيوم الاستقلال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بعث الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى صقر غباش رئيس المجلس الوطنى الاتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني «يوم الإستقلال»، تقدم خلالها الدكتور على عبدالعال إلى شعب دولة الإمارات العربية الشقيقة وقيادته بخالص التهنئة القلبية والتمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني ، والذي وصفه «بالذكرى الغالية» التي تمثل انطلاقة تاريخية لقيام الاتحاد.
وتابع الدكتور عبدالعال: إننا في مصر نشارككم أفراحكم والاحتفال بأعيادكم الوطنية عرفانًا بروابط الدم والقربى التي تربط شعب مصر بأشقائه في الإمارات العربية الشقيقة، عن إيمان بأن السهام التي توجه إلى الأمة العربية تمر أولًا بصدر مصر، وأن السهام التي تدافع عن العروبة تنطلق أولًا من بين أيادى مصر.
وأضاف رئيس مجلس النواب في نص برقيته قائلًا: "نحن في مصر لا ننسى لحكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله مؤسس دولتكم وصانع وحدتها، الذي ساند وآمن بقضايا أمته العربية والعمل العربى المشترك، وقفته المؤازرة لمصر، وهى ذات المسيرة والنهج الذي انتهجه أبناءه المخلصين".
وتابع الدكتور عبدالعال: إننا في مصر نشارككم أفراحكم والاحتفال بأعيادكم الوطنية عرفانًا بروابط الدم والقربى التي تربط شعب مصر بأشقائه في الإمارات العربية الشقيقة، عن إيمان بأن السهام التي توجه إلى الأمة العربية تمر أولًا بصدر مصر، وأن السهام التي تدافع عن العروبة تنطلق أولًا من بين أيادى مصر.