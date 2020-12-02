نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيع عقد شراكة بين "القابضة الصوامع" والإنتاج الحربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركة الانتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، عقد اسناد تنفيذ مشروعات الصوامع الحقلية بعدد( 6 ) صوامع سعة الواحدة (5) الاف طن بسعة اجمالية ( 30) الف طن بمحافظات المنيا ( عدوه )، الشرقية ( ابو حماد، نزلة الخيال، طوخ القرموص، منيا القمح ) المنوفية ( قويسنا)

حيث اكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ان انشاء هذه الصوامع الحقلية جاء بتوجيه رئاسي لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الاقماح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تلك الصوامع الحقلية تتمتع بإمكانيات كبيرة من انظمة مراقبة المخزون المتداول ونظام تشغيل صومعة يعمل بنظامي ال (SCADA)، ( PLC مع امكانية التشغيل اليدوي.

كما اكد الوزير أن الهدف من انشاء هذه الصوامع الحقلية هو تقريب المسافة للمزارع لتوريد القمح، مضيفا ان مصر شهدت طفرة كبيرة في التخزين وصلت الى 3.4 مليون طن، واكد ان الصوامع ساهمت في انتاج رغيف خبز جيد للمواطن مشيرا الى ان كل هذه الانجازات جاءت بتوجيه رئاسي من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر الثنائيين تعتبر أحد أهم آليات تمويل التنمية، مشيرة إلى أن الآلية تأتي كوسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.