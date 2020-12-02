رئيس مجلس النواب يُهنىء الإمارات بعيدها الوطنى

جدة - نرمين السيد - بعث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس الوطنى الاتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة، صقر غباش، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى "يوم الاستقلال".





تقدم عبد العال عبر البرقية إلى شعب دولة الإمارات العربية الشقيقة ‏وقيادته بخالص التهنئة القلبية والتمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى. ووصف عبد العال العيد الوطنى "بالذكرى الغالية" التى تمثل انطلاقة تاريخية لقيام الاتحاد. وقال: "نحن فى مصر لا ننسى لحكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان "رحمه الله" مؤسس دولتكم ‏وصانع وحدتها، الذى ساند وآمن بقضايا أمته العربية والعمل العربى المشترك، ووقفته المؤازرة لمصر، ‏وهى ذات المسيرة والنهج الذى انتهجه أبناءه المخلصين".‏ وتابع عبد العال: "إننا فى مصر نشارككم أفراحكم والاحتفال بأعيادكم الوطنية عرفاناً بروابط ‏الدم والقربى التى تربط شعب مصر بأشقائه فى الإمارات العربية الشقيقة، عن إيمان ‏بأن السهام التى توجه إلى الأمة العربية تمر أولاً بصدر مصر، وأن السهام التى تدافع ‏عن العروبة تنطلق أولاً من بين أيادى مصر".‏

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