لبلوغه سن المعاش.. محافظ الإسكندرية يكرم مدير مديرية التضامن الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - وأشاد الشريف، بجهود مدير مديرية التضامن الاجتماعى خلال فترة عمله والتى شهد له بها الجميع، قائلا: "سن المعاش هو بداية جديدة لعطاء ممتد".
أضاف المحافظ، أن المحافظة لا تنسى أبنائها المخلصين الذين يعملون بجد وإخلاص وتفانى من أجل رفع شأن الإسكندرية وتطوير الأداء الحكومى ما يعود بالنفع على المواطن.
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