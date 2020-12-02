تدشين أيقونات ورسامة 200 شماس بإيبارشية طما

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا إسحق أسقف طما، اليوم الأربعاء، القداس الإلهى بكنيسة القديس الأنبا كاراس السائح والآباء السواح بساحل طما، بمشاركة الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة، حيث قام الأنبا إسحق بتدشين أيقونات جديدة.





يذكر أن الأنباء إسحق، ألقى عظة روحية على الشعب عقب قراءة الإنجيل وقدم القس دميان عدلى باسم شعب الكنيسة هدية تذكارية له بمناسبة العيد الثانى لتجليسه على كرسى طما. وفى السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح، رسامة 200 شماس لخمس كنائس فى رتبة (المرتل)، كما منح الأنباء إسحق- من أعضاء مجلس الكنيسة - أثنين فى رتبة (مساعد شماس) وواحد فى رتبة (قارئ) ، وكان يوما مفرحا للجميع.

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