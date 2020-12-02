عضو الشيوخ عن التنسيقية: ما يحدث بميدان التحرير تاريخى ورسالة أمن واستقرار

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن تلك المومياوات عبارة عن 18 ملك و4 ملكات وسيتم النقل من المتحف المصرى فى التحرير، مرورا بميدان سيمون بوليفار ثم كورنيش النيل، حتى الفسطاط حيث متحف الحضارة هناك.
وأوضح عمارة، أن المتحف المصرى يهتم بالحضارة المصرية القديمة، وقد تم افتتاحه فى أوائل القرن العشرين، بينما متحف الحضارة يهتم بالحضارة ككل فسنجد الحضارة الإسلامية والحرفية المصرية، وأشاد عمارة بكم الجهد المبذول لإخراج تلك المشهد بهذه الصورة.
وأضاف عمارة، أن هذا الحدث حدث تاريخا تسويقيا لمصر ورسالة أمن واستقرار عن مصر، ويشير إلى أن المصريين شعب صاحب حضارة وجذوره ممتدة تاريخيا.
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