الارصاد: طقس غدا مائل للدفء نهارًا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة تسجل 22



توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد ليلا والرياح معتدلة، مع شبورة مائية صباحا.

ويكون الطقس مائلا للدفء نهارا على السواحل الشمالية باردا ليلا، والرياح معتدلة مع شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على بعض المناطق.

ويسود طقس دافئ نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، ودافىء على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 14، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 13، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16، وعلى شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 12.

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